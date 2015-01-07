Учащихся школы №127 в Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании

К месту прибыли саперы и спецтехника.

Во вторник, 30 марта, петербуржцы стали свидетелями эвакуации учащихся школы №127 Красногвардейского района Петербурга и сообщили об этом в соцсетях.

Как отмечают горожане, детей собрали на футбольном поле у школы. К месту быстро прибыли саперы и необходимая спецтехника. В районной администрации сообщили, что вызов оказался ложным, однако проверку еще проводят. Никакой опасности для школьников не обнаружено.

Занятия продолжились после того, как специалисты проверят здание на наличие опасных предметов.

Ранее мы писали, что анонимы "заминировали" здание Горсуда и отдел полиции в один день.

Фото: Piter.TV