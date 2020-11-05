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Анонимы "заминировали" здание Горсуда и отдел полиции в один день
Сегодня, 10:14
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himif

Анонимы "заминировали" здание Горсуда и отдел полиции в один день

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Нигде не нашли опасных предметов и веществ.

В понедельник, 15 марта, сразу два объекта в Петербурге заминировали неизвестные. Как стало известно Piter.TV, около двух часов дня телефонный звонок с угрозой получил городской суд, а к вечеру – отдел полиции на улице Якубовича.

Оба раза звонили неизвестные мужчины, коротко заявляя о том, что "здание заминировано" или "готовится взрыв". Отмечается, что один номер неизвестен, принадлежность второго устанавливается. Осмотр территории обоих объектов не выявил ничего опасного, эвакуации не проводились.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по обоим фактам.

Ранее мы писали, что в Петербурге рассмотрят дело мужчины, укравшего со счетов матери почти 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: анонимная угроза, минирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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