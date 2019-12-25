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Школьников и членов "Единой России" вывели на улицу из-за сообщений о минировании
Сегодня, 13:38
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nadezhda_sib

Школьников и членов "Единой России" вывели на улицу из-за сообщений о минировании

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"Жертвами" злоумышленников стали школы, администрации районов и Санкт-Петербургское отделение партии "Единая Россия".

В среду, 21 апреля, в школах Петербурга и офисе "Единой России" прошла эвакуация из-за сообщения о заминировании зданий. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Первое сообщение поступило в 7 утра на электронную почту УФСБ России. Злоумышленник написал о том, что в определенных гимназиях и школах заложили взрывные устройства. Мужчина оставил ссылку на свою страницу в "ВКонтакте" для извинений. Позже подобное сообщение поступило на почту образовательных учреждений. В итоге полиция осмотрела 17 объектов в Красногвардейском, Выборгском, Невском, Московском, Петроградском, Приморском районах. Из школы №118 эвакуировали 584 человека, из №534 — 784 человека, из поликлиники №50 — 226 человек. 

Параллельно с этим прошла эвакуация в отделении партии "Единая Россия" в Петербурге. Проверка прошла в трех офисах, из помещения на Конногвардейском бульваре вывели 20 человек. 

Днем также поступило сообщение о заминировании зданий администраций Кировского, Адмиралтейского и Калининского районов. В общей сложности эвакуировали около 550 человек. 

Материалы проверок направили в следственное управление регионального ГУ МВД. 

Фото: Piter.TV

Теги: заведомо ложное сообщение об акте терроризма, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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