Здание ИТМО укрепляют для разбора завалов

Работы по укреплению здания ИТМО, где произошло обрушение, проводились ночью 17 февраля.

В ночь на 17 февраля сотрудники МЧС проводили работы по укреплению здания петербургского ИТМО, где накануне произошло обрушение. Спасатели установили около 60 распорок, чтобы безопасно проводить необходимые работы.Об этом сообщает "Рен.тв" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

В МЧС отметили, что сейчас принимается дальнейшее решение о том, как завалы разбирать и вывозить. Предполагается, что разбирать завалы будут строители.

Напоминаем, что вечером 16 февраля в здании университета ИТМО обрушилась крыша. Спасателям удалось эвакуировать студентов и преподавателей. Причиной обрушения в МЧС назвали нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

Видео: Piter.tv