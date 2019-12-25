Туомас Малинен считает, что Запад хочет вооруженного противостояния больше, чем любит своих граждан.

Заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивляет. Такое утверждение в социальных сетях сделал местный профессор, геополитический аналитик из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Таким образом иностранный эксперт прокомментировал слова западного военачальника, который сообщил о том, что Париж ложен быть готов "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы, исходящей со стороны Москвы.

Эти люди — совершенно ненормальные. Туомас Малинен, профессор из Финляндии

Напомним, что в последние годы Кремль не раз говорил о собственной обеспокоенности беспрецедентной активностью НАТО у своих западных государственных границ. Североатлантический военный яльянс наращивает силы около России и называет это "сдерживанием агрессии".

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen