Заявление французского генерала о России вызвало изумление на Западе
Сегодня, 16:46
Туомас Малинен считает, что Запад хочет вооруженного противостояния больше, чем любит своих граждан.

Заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о России удивляет. Такое утверждение в социальных сетях сделал местный профессор, геополитический аналитик из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Таким образом иностранный эксперт прокомментировал слова западного военачальника, который сообщил о том, что Париж ложен быть готов "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы, исходящей  со стороны Москвы.

Эти люди — совершенно ненормальные.

Туомас Малинен, профессор из Финляндии

Напомним, что в последние годы Кремль не раз говорил о собственной обеспокоенности беспрецедентной активностью НАТО у своих западных государственных границ. Североатлантический военный яльянс наращивает силы около России и называет это "сдерживанием агрессии". 

В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине.

