На заводе Nissan в Петербурге запустили новую технологию окраски автомобилей. Как рассказали в пресс-службе предприятия, нанесение лака на машины усовершенствовали, сделав лак двухкомпонентным.
Отмечается, что двухкомпонентный лак позволит покрытию машин быть более износостойким и долговечным в сравнении с однокомпонентным, а также устойчивым к царапинам и сколам. Кузов автомобиля с новым лаком даже выглядит более гладким и блестящим. Новая технология заставила модернизировать на заводе производственные мощности, специалисты провели необходимые для этого работы в летние каникулы.
Ранее мы писали, что петербургские антимонопольщики оценили конкуренцию на рынке бензина и дизельного топлива.
Фото: Piter.TV
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