Вместо однокомпонентного традиционного лака на предприятии будут использовать двухкомпонентный.

На заводе Nissan в Петербурге запустили новую технологию окраски автомобилей. Как рассказали в пресс-службе предприятия, нанесение лака на машины усовершенствовали, сделав лак двухкомпонентным.

Отмечается, что двухкомпонентный лак позволит покрытию машин быть более износостойким и долговечным в сравнении с однокомпонентным, а также устойчивым к царапинам и сколам. Кузов автомобиля с новым лаком даже выглядит более гладким и блестящим. Новая технология заставила модернизировать на заводе производственные мощности, специалисты провели необходимые для этого работы в летние каникулы.

Ранее мы писали, что петербургские антимонопольщики оценили конкуренцию на рынке бензина и дизельного топлива.

Фото: Piter.TV