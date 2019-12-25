Петербургские антимонопольщики оценили конкуренцию на рынке бензина и дизельного топлива

Сравнивались 2019 и 2018 годы.

Петербургское УФАС оценило состояние конкуренции на розничном рынке бензина и дизельного топлива. Как отметили в пресс-службе ведомства, анализировался 2019 год в динамике по сравнению с 2018 годом.

В середине прошлого года конкурентная ситуация в Петербурге сильно изменилась из-за включения сети АЗС "Петербургской топливной компании" и сети АЗС компании "Несте Санкт-Петербург" в состав в состав НК "Роснефть" и ПАО "Татнефть" соответственно. Рынок переполнился вертикально интегрированными компаниями, их доля в объеме продаж составила почти 82% в сравнении с 58,6% в 2018 году. Специалисты подчеркнули, что большое количество таких ВИНК – тревожный момент для рынка.

Тем не менее признаки доминирования того или иного хозсубъекта отсутствуют, а, значит, потребитель может выбрать где ему выгоднее заправиться. руководитель петербургского УФАС Вадим Владимиров

Также УФАС выделило барьеры для выхода новых продавцов топлива на розничный рынок. Новым игрокам продаж мешают высокая стоимость участков для размещения АЗС и ограниченность предложения, слишком дорогое строительство мощностей для хранения нефтепродуктов, а также долгое согласование строительства объектов.

Ранее мы писали, что петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета.

Фото: Piter.TV