Петербуржцы чаще других выбирают автомобили серого цвета

Второй по популярности – черный цвет.

Автомобильный сайт "Дром" выяснил, машины какого цвета пользуются большей популярностью у россиян, в том числе у петербуржцев. Специалисты проанализировали 2,6 миллиона объявлений за прошлый год. Об этом сообщила пресс-служба портала.

В Петербурге чаще всего покупают автомобили серого или серебристого цвета (24%). Второй по популярности – черный цвет (23%), другой не менее популярный цвет – белый.

Реже всего на дорогах Северной столицы можно увидеть машины зеленого, желтого, фиолетового и коричневого цвета.

В России запретят устанавливать б/у автозапчасти.

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