Петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену до конца апреля

О последующем графике предприятие сообщит позднее.

Стало известно, как будет работать завод Hyundai в Петербурге до конца апреля. График работы предприятия опубликовала пресс-служба завода 27 апреля.

С 27 по 30 апреля сотрудники продолжат трудиться в одну производственную смену, как и на прошлой неделе. Вероятно, производительность в эти дни останется прежней: порядка 360 готовых автомобилей ежедневно для экспорта и российского рынка.

Отмечается, что последующий график работы на предприятии определят позднее. Кроме того, сотрудники максимально переведены на удаленную работу, а трудящиеся на месте защищены комплексом мероприятий по дезинфекции и борьбе с коронавирусом, проводящихся во всех помещениях завода.

Ранее мы рассказывали, что петербургский онкологический центр не будут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.TV