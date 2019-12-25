Петербургский онкологический центр не будут перепрофилировать для пациентов с коронавирусом

Центр имени Н. Н. Петрова (НМИЦ) работает в штатном режиме.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова не вошел в список учреждений, которые перепрофилируют для пациентов, больных коронавирусом. На сайте центра указано, что работа продолжается в штатном режиме.

Появившаяся 17 апреля информация о перепрофилировании центра вызвала волну негодования онкологических пациентов, которые опасались остаться без медицинской помощи. На портале change.org была создана петиция с призывом не проводить перепрофилирование центра.

Ранее Piter.tv побеседовал с пациенткой НМИЦ Петрова, онкологом, представителем фонда AdVita и узнал, почему, по их мнению, такое решение о перепрофилировании является поспешным и необдуманным.

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