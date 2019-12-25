Эксперт: "Перепрофилировать онкоцентр Петрова для больных коронавирусом – опасное решение"

Piter.TV поговорил с пациенткой НМИЦ Петрова, онкологом, представителем фонда AdVita и узнал, почему, по их мнению, такое решение является поспешным и необдуманным.

На прошлой неделе, 15 апреля, руководитель Рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин поручил главам регионов оперативно согласовать представленный в проекте Распоряжения Правительства РФ перечень федеральных медицинских учреждений, которые могут быть перепрофилированы для оказания помощи больным COVID-19 в мае этого года.

В списке оказались 7 федеральных медучреждений, которые находятся в Петербурге, в их числе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Петрова". Решение о перепрофилировании федеральные власти приняли в одностороннем порядке. Руководству центра сообщили, что к 26 мая учреждение должно быть готово к приему пациентов с коронавирусом и работать как инфекционная больница.

Пациенты центра онкологии им. Петрова оказались не готовы к такой новости и создали петицию на имя президента Владимира Путина, которую подписали более 107 тысяч человек.

Piter.TV поговорил с одной из пациенток, которая уже два месяца проходит лечение в центре онкологии имени Петрова, и узнали, почему для всех пациентов этой клиники так важно остаться именно там.

Я лечусь в НМИЦ Петрова от Лимфомы Ходжкина (опухолевое заболевание лимфатической системы – прим.ред) уже два месяца, мой курс терапии только начался. Опухоль растет с огромной скоростью, если не лечить ее даже месяц, то она увеличится на несколько сантиметров, будет давить на органы и убьет меня. Кроме того, если прерывать лечение, то его потом необходимо начинать заново. Зачем тогда были те два месяца мучений? Юлия Никифорова, пациентка НМИЦ Петрова

По словам девушки, врачи говорят им, если клинику все же перепрофилируют, то тогда пациенты будут получать лечение по месту жительства.

Сможет ли мой терапевт лечить от рака крови? Что делать людям, которые приехали из регионов? Там онкологического лечения нет вообще. Как быть людям, которые находятся в более тяжелом состоянии? Нас нельзя выписывать из больниц и вообще трогать. У нас полно сейчас других проблем, например, забот о своем здоровье и лечении. Поэтому мы решили предать этот вопрос огласке, создали петицию, отправили жалобу в прокуратуру. Я думаю, все понимают, что мы в этой ситуации – самый незащищенный слой населения. И у нас реально нет никакого выбора. Юлия Никифорова, пациентка НМИЦ Петрова

Такое решение не считает правильным и хирург, онколог-маммолог ГБУЗ "Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)" Георгий Долматов.

С моей точки зрения, количество коек для оказания помощи больным не только с COVID-19, уменьшаться не должно. Онкологические учреждения работают достаточно активно. Мне кажется, что для этого должны быть какие-то другие резервы. Но перепрофилировать учреждение, которое оказывает специализированную помощь, мне кажется, это поспешное решение. Мне хочется, чтобы мой профиль тоже получал должное лечение. Есть же какие-то другие учреждения, чем можно жертвовать. А здесь только получится Тришкин кафтан (дело, когда устранение одних недостатков влечет за собой новые недостатки – прим.ред.). Георгий Долматов, онколог

Лада Давыдова, руководитель службы сопровождения подопечных фонда AdVita назвала такое решение вовсе опасным. Она отметила, что если НМИЦ Петрова закрыть совсем, то не понятно, где будут проходить лечение онкобольные, особенно с тяжелыми случаями заболевания. А если закрыть только несколько отделений, то как обезопасить от инфекции онкобольных со слабым иммунитетом.

Мнение всех благотворительных организаций, врачей будет таково, что это очень опасное решение, потому что специфика лечения онкологических заболеваний заключается в том, что очень важно соблюдение сроков. Если какой-то курс химиотерапии назначен, то потом введение препаратов должно быть на 21 день. И не раньше, и не позже. Как правило, это касается лейкозов, в основном наши подопечные этими заболеваниями страдают, это лечение очень длительное. Оно может быть больше полугода, самые простые случаи, а если осложнения, то лечение может ещё дольше длиться. То есть человек на протяжении 8 месяцев должен день в день получать введение определенных препаратов и это залог его выздоровления. Нарушать эти графики ни в коем случае нельзя. Полностью закрыть федеральный центр, куда едут лечиться со всей страны, это очень странное решение. Лада Давыдова, руководитель службы сопровождения подопечных фонда AdVita

Лада Давыдова отметила, что если сверху было принято решение закрыть НМИЦ Петрова и сделать там больницу для пациентов с коронавирусом, то должно быть и решение, где оборудуют койко-места для онкобольных, которым нельзя прерывать лечение, ведь "это практически оставление людей без помощи".

А если закрывать не всю клинику, а какие-то отделения оставить, а остальные перепрофилировать под инфекционную, то здесь возникает тоже вопрос безопасности. Насколько в границах одного медицинского учреждения можно разграничить потоки этих пациентов – инфекционных и онкологических. У людей с онкозаболеваниями, которые проходят химиотерапию, катастрофически снижен иммунитет. Они ловят инфекции вирусные, бактериальные и грибковые там, где здоровый человек заразиться ничем не может. То есть возникает вопрос, как людей со сниженным иммунитетом защищать от потока инфекционных больных? Вот такие две проблемы мне видятся. А так, конечно, закрывать онкоклиники нельзя, это понятно даже человеку, который никакого отношения к медицине не имеет, но обладает здравым смыслом. Лада Давыдова, руководитель службы сопровождения подопечных фонда AdVita

Пока что НМИЦ Петрова продолжает работать в штатном режиме, но те, кто так или иначе связан с онкозаболеваниями, уже бьют тревогу. Пациенты не знают, где они продолжат лечение, врачи и представители фондов опасаются за жизнь своих подопечных. На сайте НМИЦ Петрова призывают всех соблюдать режим самоизоляции, чтобы не только вносить посильную лепту в борьбу с пандемией, но и сохранить жизни онкобольных. "Берегите себя и будьте здоровы, не занимайте их койки в стационаре НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова!"

Фото: ВК/ Благотворительный фонд AdVita (Александра Клочкова); Instagram/ niioncologii; Instagram/ monday_challenge