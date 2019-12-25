Пациенты центра онкологии им. Петрова выступили против его перепрофилирования для больных COVID-19

Петербуржцы борются за ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Учреждение хотят перепрофилировать для приема больных коронавирусом. Петиция против этого набрала более 56 тыс. подписей на сайте change.org.
О намерении Смольного перепрофилировать федеральное медучреждение стало известно 17 апреля. После этого пациенты создали петицию на имя президента.
Нас, пациентов, в мае 2020 года хотят выкинуть на улицу без продолжения лечения. В регионах соответствующее высокотехнологичное лечение получить невозможно. А прерывание лечения по протоколам, утвержденным Минздравом РФ, угрожает жизни и здоровью,
говорится в обращении.
Медучреждение располагается в поселке Песочный. Ежемесячно там проходят лечение более 1200 человек со всей России.
Ранее врач НИИ имени Вредена рассказал о массовом заболевании коронавирусом в его отделении.
Фото: @niioncologii / Instagram
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