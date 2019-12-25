Пациенты центра онкологии им. Петрова выступили против его перепрофилирования для больных COVID-19

Пациенты волнуются, что их оставят без лечения.

Петербуржцы борются за ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Учреждение хотят перепрофилировать для приема больных коронавирусом. Петиция против этого набрала более 56 тыс. подписей на сайте change.org.

О намерении Смольного перепрофилировать федеральное медучреждение стало известно 17 апреля. После этого пациенты создали петицию на имя президента.

Нас, пациентов, в мае 2020 года хотят выкинуть на улицу без продолжения лечения. В регионах соответствующее высокотехнологичное лечение получить невозможно. А прерывание лечения по протоколам, утвержденным Минздравом РФ, угрожает жизни и здоровью, говорится в обращении.

Медучреждение располагается в поселке Песочный. Ежемесячно там проходят лечение более 1200 человек со всей России.

Ранее врач НИИ имени Вредена рассказал о массовом заболевании коронавирусом в его отделении.

Фото: @niioncologii / Instagram