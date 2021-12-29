Стало известно, какие медучреждения перепрофилируют на следующей неделе в Петербурге под ковид

Заболевших среди детей и беременных стало больше.

На следующей неделе в Петербурге начнут разворачивать дополнительные коронавирусные койки. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передал корреспондент Piter.TV.

На следующей неделе дополнительные койки для больных коронавирусом развернут в Городской психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова, Филатовской больнице, родильном доме №16. Лисовец отметил, что доля заболевших среди беременных и детей выросла. При этом женщины в положении стали охотнее соглашаться на госпитализацию, чтобы исключить возможные последствия заболевания.

На данный момент в городе свободны 30% коек, однако, по прогнозу комитета по здравоохранению, их количество будет сокращаться из-за стремительного роста заболеваемости.

Также стало известно о том, что пациенты с легким течением COVID-19 смогут приходить в поликлинику в Петербурге.

Фото: Piter.TV