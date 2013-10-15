Глава РФ оценил важность безопасного отдыха для несовершеннолетних.

Российский президент Владимир Путин назвал недопустимым безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха. Об этом политик напомнил во время встречи с общественными представителями. Глава РФ считает, что государство должно точно знать о том, что происходит в детских учреждениях. Это позволит контролировать безопасность отдыхающих.

После трагедий, о которых знает вся страна, мною были даны поручения осуществлять дополнительные проверки, связанные с функционированием этих организаций. Это нагрузка дополнительная, должны отдавать себе в этом отчет, но неизбежная. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства полагает, что работа в детских лагерях должна проводиться в нормальном режиме без необоснованной нагрузки на профильные организации.

Путин: систему оплаты труда педагогов в России нужно совершенствовать.

Видео: Youtube/Россия 24