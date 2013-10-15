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Путин назвал недопустимым безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха

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Глава РФ оценил важность безопасного отдыха для несовершеннолетних.

Российский президент Владимир Путин назвал недопустимым безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха. Об этом политик напомнил во время встречи с общественными представителями. Глава РФ считает, что государство должно точно знать о том, что происходит в детских учреждениях. Это позволит контролировать безопасность отдыхающих.

После трагедий, о которых знает вся страна, мною были даны поручения осуществлять дополнительные проверки, связанные с функционированием этих организаций. Это нагрузка дополнительная, должны отдавать себе в этом отчет, но неизбежная.

Владимир Путин, президент РФ

Глава государства полагает, что работа в детских лагерях должна проводиться в нормальном режиме без необоснованной нагрузки на профильные организации.

Путин: систему оплаты труда педагогов в России нужно совершенствовать.

Видео: Youtube/Россия 24

 

 
Теги: владимир путин, детские лагеря, педагоги, перепрофилирование, учителя
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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