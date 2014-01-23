Путин: систему оплаты труда педагогов в России нужно совершенствовать

Глава РФ пообещал педагогам обновление системы ЗП.

Российский президент Владимир Путин заявил, что систему оплаты труда педагогов в РФ нужно совершенствовать. Об этом глава государства сообщил учителям во время встречи с общественными представителями. При этом политик отметил, что вопрос касается и бюджетных возможностей страны.

Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать. Мы будем делать это и дальше. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ и педагоги подняли проблему, касающуюся поднятия престижа профессии.

Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос.

Видео: kremlin.ru