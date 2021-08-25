Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос

Глава РФ встретился с руководителем "Дом.рф" в Москве.

Российский президент Владимир Путин заявил, что у страны есть шанс решить жилищный вопрос. Об этом политик рассказал во время встречи с генеральным директором проекта "Дом.рф" Виталием Мутко.

У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что в жилищной сфере существует много направлений для дальнейшей деятельности, а также нерешенных задач, стоящих перед правительством, подведомственной структурой "Дом.рф" и страной в целом.

Путин назвал успешной работу Мутко на посту гендиректора "ДОМ.РФ".

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