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Путин заявил, что у России есть шанс решить жилищный вопрос

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Глава РФ встретился с руководителем "Дом.рф" в Москве.

Российский президент Владимир Путин заявил, что у страны есть шанс решить жилищный вопрос. Об этом политик рассказал во время встречи с генеральным директором проекта "Дом.рф" Виталием Мутко.

У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом.

Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что в жилищной сфере существует много направлений для дальнейшей деятельности, а также нерешенных задач, стоящих перед правительством, подведомственной структурой "Дом.рф" и страной в целом.

Путин назвал успешной работу Мутко на посту гендиректора "ДОМ.РФ".

Видео: Россия-24

Теги: виталий мутко, владимир путин, дом рф, жилищный вопрос
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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