Центр онкологии им. Петрова перепрофилируют в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Пока лишь определен перечень федеральных учреждений в Петербурге, которые могут быть перепрофилированы.

Пациенты НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова выступили против перепрофилирования медучреждения под прием больных коронавирусом. Ситуацию прокомментировали в комитете по здравоохранению Петербурга.

На данный момент Центр онкологии работает в штатном режиме. Его перепрофилируют в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Это может произойти в конце мая 2020-го года. При этом официальное решение пока не принято.

В случае, если ситуация все-таки ухудшится, принимать больных коронавирусом будет основной корпус онкологического центра. Лучевое лечение пациентов в отдельно стоящем корпусе продолжится. Пациентов в тяжелом состоянии направят в другие учреждения онкологического профиля. Среди них – онкоцентр в Песочном и городской онкодиспансер.

Также в связи с перепрофилированием Мариинской больницы в учреждении приостановят роботизированные операции пациентам с онкологическими заболеваняими. Если лечение невозможно отложить, лечение будет осуществляться в Городской больнице №40.

Подробнее об обращении пациентов Центра онкологии вы можете прочитать здесь.

Фото: @niioncologii / Instagram