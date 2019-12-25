Петербургский завод Hyundai будет работать в одну смену до 24 апреля

В день на предприятии планируют выпускать 360 автомобилей.

Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" планирует проработать в одну смену с 20 по 24 апреля, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как будет идти работа после 24 апреля, на заводе пока не определились. Ежедневно предприятие будет выпускать для российского рынка и экспорта порядка 360 автомобилей. Немногим ранее завод Hyundai возобновлял работу с 13 по 17 апреля, сотрудники трудились также в одну сокращенную смену. Приостановка производства на предприятии произошла 30 марта, когда в Петербурге объявили режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Вынужденный отдых планировали завершить 3 апреля, однако отпуск затянулся еще на 10 дней.

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Фото: Piter.TV