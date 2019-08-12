Птица застыла в воздухе в неестественной позе.

Зависший голубь заставил людей поверить в параллельную реальность. Пользователей Twitter с ником Hechizero_38 разместил пост с видео, на котором уличная птица замирает в воздухе.

Я слышал, что это произошло в колумбийском городе Тулуа. Голубь застыл в полете. Кажется, рядом с ним нет никаких проводов, в которых он мог застрять. Как думаете, в чем тут дело автор поста

На кадрах показано, что птица зависает в небе в неестественной позе. При этом местные жители решают, как они могут помочь бедному животному. В социальных сетях предположили, что на самом деле птица могла застрять в тонких проводах, которые невозможно разглядеть на записи.

В Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе.

Видео: Twiiter / @Hechizero_38