Зависший голубь заставил людей поверить в параллельную реальность. Пользователей Twitter с ником Hechizero_38 разместил пост с видео, на котором уличная птица замирает в воздухе.
Я слышал, что это произошло в колумбийском городе Тулуа. Голубь застыл в полете. Кажется, рядом с ним нет никаких проводов, в которых он мог застрять. Как думаете, в чем тут дело
автор поста
На кадрах показано, что птица зависает в небе в неестественной позе. При этом местные жители решают, как они могут помочь бедному животному. В социальных сетях предположили, что на самом деле птица могла застрять в тонких проводах, которые невозможно разглядеть на записи.
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Видео: Twiiter / @Hechizero_38
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