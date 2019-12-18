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В Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе

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Фильм выйдет в прокат 4 сентября.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе. Ролик опубликован на YouTube-канале Ready Fictions.

Кинолента получила название "Ништяк, браток". В сюжете расскажут о лягушонке Пепе, который стал знаменитым мемом. Художник Мэтт Фьюри придумал соответствующий образ в 2005 году.

Фильм выйдет в прокат 4 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что Велма из мультсериала "Скуби-Ду" оказалась представительницей ЛГБТ-сообщества.

Видео:Ready Fictions/YouTube

Теги: документальный фильм, лягушонок пепе
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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