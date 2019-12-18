В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе. Ролик опубликован на YouTube-канале Ready Fictions.
Кинолента получила название "Ништяк, браток". В сюжете расскажут о лягушонке Пепе, который стал знаменитым мемом. Художник Мэтт Фьюри придумал соответствующий образ в 2005 году.
Фильм выйдет в прокат 4 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что Велма из мультсериала "Скуби-Ду" оказалась представительницей ЛГБТ-сообщества.
Видео:Ready Fictions/YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все