Фильм выйдет в прокат 4 сентября.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе. Ролик опубликован на YouTube-канале Ready Fictions.

Кинолента получила название "Ништяк, браток". В сюжете расскажут о лягушонке Пепе, который стал знаменитым мемом. Художник Мэтт Фьюри придумал соответствующий образ в 2005 году.

Фильм выйдет в прокат 4 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что Велма из мультсериала "Скуби-Ду" оказалась представительницей ЛГБТ-сообщества.

Видео:Ready Fictions/YouTube