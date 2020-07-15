В среду, 15 июля, стало известно о том, что Велма из мультсериала "Скуби-Ду" оказалась представительницей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на режиссера и сценариста Тони Червоне.
Червоне отметил, что персонаж действительно гомосексуалист. При этом он напомнил, что когда-то у Велмы был роман с Шэгги.
Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно
Тони Червоне
Авторы проекта заявили, что у Велмы была связь с девушкой Марси Флич.
Ранее мы сообщали о том, что стрим-сервис HBO Max опубликовал в YouTube тизер будущих проектов.
Видео: Youtube/ WB Kids
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