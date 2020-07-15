Режиссер и сценарист Тони Червоне подтвердил гомосексуальность персонажа.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что Велма из мультсериала "Скуби-Ду" оказалась представительницей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на режиссера и сценариста Тони Червоне.

Червоне отметил, что персонаж действительно гомосексуалист. При этом он напомнил, что когда-то у Велмы был роман с Шэгги.

Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно Тони Червоне

Авторы проекта заявили, что у Велмы была связь с девушкой Марси Флич.

Ранее мы сообщали о том, что стрим-сервис HBO Max опубликовал в YouTube тизер будущих проектов.

Видео: Youtube/ WB Kids