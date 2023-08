Вышел трейлер мультфильма "Скуби-Ду и Крипто" с культовыми псами в главных ролях

Релиз картины намечен на 26 сентября.

Американская компания Warner Bros. опубликовала на собственном YouTube-канале трейлер предстоящего мультфильма "Скуби-Ду и Крипто". Сюжет будет основан на истории, в которой легендарный пес-детектив объединится с собакой по кличке Крипто ради расследования исчезновения Лиги Справедливости. Известно, что в этом проекте злодеи Вселенной DC захватят город. Ожидается появление Харли Квинн и Джокера. Основных персонажей в ленте озвучат Фрэнк Уэлкер, который был голосом Фреда Джонса во франшизе "Скуби-Ду" с 1969, а самого животного — с 2022. К нему присоединятся Грэй Гриффин, Мэттью Лиллард, Кейт Микуччи и др. За сценарий отвечает Тим Шеридан ("Бэтмен: Долгий Хэллоуин"). Официальная премьера запланирована на 26 сентября.

Ранее авторы из издания Collider упоминали о том, что компания Warner Bros. в последнее время сокращала многие фильмы по франшизе "Скуби-Ду". Известно, что анимацию "Отдых с привидениями" закрыли, несмотря на то, что проект был уже практически завершен. Фильм "Скуби-Ду и таинственные щенки" был прекращен, хотя зрители ожидали его увидеть в следующем году. При этом история пса Крипто пользуется популярностью у аудитории. В 2022 году вышел фильм "Суперпитомцы", в котором суперсобаку озвучил актер Дуэйн Джонсон.

