Разработчики Alone in the Dark показали новый трейлер

Игра выйдет в свет с 25 октября.

Создатели хоррора Alone in the Dark опубликовали в социальных сетях свежий тизер, в котором персонаж Эмили Хартвуд (одна из двух протагонистов компьютерной игры) рассказывает о мрачной загадочной сущности — "Чёрном человеке". Разработчики рекомендовали пользователям не упоминать это имя, так как "он всегда вас слушает". В ролике обозначено, что второго августа появится больше сведений о проекте. Напомним, что речь идет о ремейке игры 1992 года, фактически породившей на свет сам жанр survival horror. Завязки у обоих проектов фиксируются идентичные. По сюжету частный детектив Эдвард Карнби отправляется в поместье Дерсето ради того, чтобы расследовать таинственное исчезновение своего дяди Эмили Хартвуд. Проект разрабатывается длятаких платформ как персональные компьютеры, консоли PS5 и Xbox Series. На прохождение обеих компаний геймерам потребуется от 12 до 20 часов. Дополнительно желающие могут оценить бесплатный пролог игры, а официальный релиз запланирован на 25 октября.

Вышел трейлер документального сериала об истории Верховного суда в США.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic