В начале августа завершился ремонт на Коннолахтинской дороге

Стоимость работ оценивается в 103,9 млн рублей.

В начале августа специалисты завершили ремонтные работы на Коннолахтинской дороге от улицы 3-я Конная Лахта до Левашовского шоссе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

За месяц специалисты полностью заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части. Работы велись на участке длиной 4,98 км, которые начались 6 июля.

Ранее стало известно, что в Петербурге планируют отремонтировать 106 км дорог в текущем году.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры