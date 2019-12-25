Завершилось голосование по благоустройству сквера Володина на Васильевском острове

Опрос проводился в течение недели с 8 по 15 сентября.

Стали известны итоги голосования по проекту благоустройства сквера на пересечении Морской набережной и набережной реки Смоленки на Васильевском острове, который получил имя драматурга Александра Володина.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 19 сентября, в опросе, который был организован в группе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте" с 8 по 15 сентября, приняли участие 576 человек.

Большинство горожан проголосовали за видовые площадки на акваторию Финского залива. За данный пункт проголосовало 63,02% участников опроса – или 363 пользователя. За наличие хвойных деревьев высказались 60,59% респондентов – 349 голосов, обязательным считают наружное освещение в сквере 332 пользователя из проголосовавших (57,64%).

Меньше голосов "досталось" лиственным деревьям в сквере (отмечено 327 голосов – 56,77%). В ходе голосования большое количество проголосовавших выступило за площадки для отдыха вблизи водного пространства, урны для раздельного сбора мусора и теневые навесы с качелями.

Наименьший интерес в ходе голосования был проявлен к установке детского игрового и спортивного оборудования и площадки для проведения массовых мероприятий.

Напомним, что сквер был назван в честь драматурга в ноябре 2019 года. В сквере Александра Володина на Васильевском острове волонтеры готовы высадить 350 деревьев и почти 3,5 тысячи кустарников. Помимо этого, специалисты благоустроят дорожки и поставят новые скамейки у воды.

Ранее сообщилось, что на строительство нового сквера на Васильевском острове могут выделить 7,5 млн рублей.

Фото проекта благоустройства территории сквера: gov.spb.ru