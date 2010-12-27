На строительство нового сквера на Васильевском острове могут выделить 7,5 млн рублей

На углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей может появиться зеленая зона.

В 2020 году на Васильевском острове может появиться новый сквер, посвященный фильму "Осенний марафон". На данный момент автор инициативы ожидает решение комитета имущественных отношений, сообщил "Петербургский дневник".

По словам инициатора проекта Веры Рязановой, территория будущей зеленой зоны уже получила разрешение на благоустройство. После того как комитет имущественных отношений передаст необходимые документы властям Васильевского острова, комитет по финансам выделит деньги на строительство. Следующий шаг - открытие тендера на проектирование.

Инициатива стала одним из победителей конкурса "Твой бюджет". Работы по благоустройству оценили в 7,5 млн рублей. Сквер может появиться на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. На этой участке снимался фильм "Осенний марафон".

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