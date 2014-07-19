Экопарк на Камышовой улице в Петербурге откроется в 2021 году

Естественная природная среда будет заниматься 54 из 75 га экопарка.

Комитет по благоустройству Петербурга заключил контракт на строительство экопарка на Камышовой улице. Открыть парк планируют в 2021 году, сообщила пресс-служба ведомства.

В 2017-2018 годах на территории по соседству с Юнтоловским заказником провели подготовительные работы. Подрядчик очистил участок от аварийных деревьев и дикой поросли, а также подготовил песчаное основание для будущих дорожных конструкций.

Теперь строительной компании по городскому благоустройству предстоит выполнить работы на площади в 75 га. Власти хотят максимально сохранить естественную природную среду, поэтому она будет занимать 54 га парка. На остальной территории оборудуют спортивные и детские площадки, площадки для отдыха и амфитеатр. Также собираются сделать маршруты оздоровительной ходьбы с возможностью регулировки нагрузки и длины маршрута.

В комитете по благоустройству отметили, что будущий экопарк появится в быстрорастущем районе, местным жителям необходима зеленая зона.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что капитальный ремонт в Петербурге завершен на 89%.

Фото: gov.spb.ru