Экопарк площадью свыше 30 гектаров появится на границе Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 11:44
До конца текущего года подготовят концепцию парка.

На границе Петербурга и Ленобласти появится экопарк площадью свыше 30 гектаров, к благоустройству намерены приступить в 2027 году. 

Как сообщили в администрации Красногвардейского района, на территории пространства сохранят существующие дорожки и зеленые насаждения. Экопарк станет продолжением набережной реки Лапки. Кроме того, глава района Андрей Хорт подчеркнул, что он должен быть насыщен информационной составляющей о флоре и фауне этого места. Также важно предусмотреть места для стоянки, туалета и продумать понятную навигацию. 

До конца текущего года подготовят концепцию парка, ее обсудят с местными жителями и профессиональным сообществом. 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт 5 тыс. "квадратов" дорожек пройдет в Полежаевском парке. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

