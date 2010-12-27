Капитальный ремонт в Петербурге завершен на 89%

Петербургский фонд капитального ремонта провел работы более чем на двух тысячах объектов из плана на текущий год. Об этом говорится на официальной странице Фонда в "Facebook".
В среднем, работа по городу сделана на 89%. 2065 зданий уже обновили, 590 еще остаются в ремонте.
Затраты на капитальный ремонт Петербурга в текущем году составили 9 млрд рублей. Чаще всего обновляли кровлю, затем фасады, чуть реже ремонтировали лифты и инженерные системы. Кроме того, ремонтники обменяли изношенные системы водо- и электроснабжения и устранили аварийность некоторых зданий.
Больше всего аварийных объектов определено в Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. По некоторым адресам ремонтные бригады до сих пор не смогли получить доступ в жилые аварийные помещения – жильцы продолжают находиться внутри, подвергая опасности свои и соседские жизни.
Фонд уже готовит краткосрочный план на 2020 год. Проект будет утвержден постановлением петербургских властей.
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Фото: Piter.TV
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