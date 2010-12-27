Капитальный ремонт в Петербурге завершен на 89%

Отремонтировано уже 2065 зданий по всему городу.

Петербургский фонд капитального ремонта провел работы более чем на двух тысячах объектов из плана на текущий год. Об этом говорится на официальной странице Фонда в "Facebook".

В среднем, работа по городу сделана на 89%. 2065 зданий уже обновили, 590 еще остаются в ремонте.

Затраты на капитальный ремонт Петербурга в текущем году составили 9 млрд рублей. Чаще всего обновляли кровлю, затем фасады, чуть реже ремонтировали лифты и инженерные системы. Кроме того, ремонтники обменяли изношенные системы водо- и электроснабжения и устранили аварийность некоторых зданий.

Больше всего аварийных объектов определено в Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. По некоторым адресам ремонтные бригады до сих пор не смогли получить доступ в жилые аварийные помещения – жильцы продолжают находиться внутри, подвергая опасности свои и соседские жизни.

Фонд уже готовит краткосрочный план на 2020 год. Проект будет утвержден постановлением петербургских властей.

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Фото: Piter.TV