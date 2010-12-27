Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире

Специалисты дали советы, как сохранить здоровый организм благодаря правильной температуре в комнате.

В Роспотребнадзоре дали советы по температурному режиму в жилых зданиях. Установленные правильные параметры помогут избежать проблем со здоровьем

В холода оптимальной температурой для помещения является 18-24 градусов. В теплое время года подойдет температура в 20-28 градусов. Повышенная температура сказывается на понижении работоспособности человека и быстрой утомляемости. Также увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. По словам экспертов, пострадать могут органы дыхания, а человек заболеет простудой.

Низкие температуры повышают риск острых респираторных инфекций. При этом наблюдается ухудшение состояний при хронических заболеваниях организма: костно-мышечной, сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной и нервной систем.

Влияние на человека оказывает и низкая влажность. Негативные последствия сказываются на кожных покровах и слизистых оболочках. Высыхание дает бактериям возможность пробраться внутрь организма.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки.

Фото: Piter.tv

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