  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире
Сегодня, 9:42
64
lesjasap

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире

0 0

Специалисты дали советы, как сохранить здоровый организм благодаря правильной температуре в комнате.

В Роспотребнадзоре дали советы по температурному режиму в жилых зданиях. Установленные правильные параметры помогут избежать проблем со здоровьем

В холода оптимальной температурой для помещения является 18-24 градусов. В теплое время года подойдет температура в 20-28 градусов. Повышенная температура сказывается на понижении работоспособности человека и быстрой утомляемости. Также увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. По словам экспертов,  пострадать могут органы дыхания, а человек заболеет простудой.

Низкие температуры повышают риск острых респираторных инфекций. При этом наблюдается ухудшение состояний при хронических заболеваниях организма: костно-мышечной, сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной и нервной систем.

Влияние на  человека оказывает и низкая влажность. Негативные последствия сказываются на кожных покровах и слизистых оболочках. Высыхание дает бактериям возможность пробраться внутрь организма. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: отопление, роспотребнадзор, температура воздуха
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии