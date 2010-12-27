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Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
Сегодня, 8:46
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lesjasap

Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки

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Эксперты объяснили россиянам, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

В Роспотребнадзоре рассказали как сделать покупки в интернете безопасными. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.При дистанционной покупке надо обратить внимание на содержание сайта.Там должны быть указаны адрес и полное фирменное наименование продавца. Эти данные должны присутствовать и у юридического лица, и у индивидуального предпринимателя.

При покупке товара надо проверять потребительские свойства. Там указывается место и время изготовления, срок годности и гарантийный срок, а также порядок оплаты и срок возможного возвращения товара.

Специалисты напоминают, что покупатель вправе отказаться от покупки, если она некачественная. В этом случае продавец либо заменит товар, либо вернет деньги.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/
 

Теги: онлайн покупки, роспотребнадзор
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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