  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:28
114
lesjasap
Код вставки плеера

Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

0 0

В ведомстве рассказали, как обезопасить себя от покупки некачественных продуктов с рук.

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности "домашних" продуктов и заготовок. Эксперты посоветовали не покупать товары в несанкционированных точках. Также у продавцов необходимо проверять документы на продукты и медкнижку. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Опасными продукты могут стать из-за нарушений рецептуры, производства и упаковки. При изготовлении в них могут попасть посторонние предметы и ингредиенты. Из-за этого продукт может быть заражен и привести к дизентерии, ботулизму и сальмонеллезу. Торговцы могут не соблюдать нормы гигиены и правила проведения дезинфекции.

На производствах технология изготовления отличается закрытым циклом производства, а упаковка гарантирует безопасную транспортировку и хранение.

Ранее Piter.tv писал о том, что сырые овощи могут навредить кишечнику.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: домашние продукты, роспотребнадзор
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 14:12

Интересно,а вот на ***** роспотребнадзор был когда -нибудь??? не видел там такую антисаниторию?? где работают одни мигранты с азииовощи в такой грязи,мигранты проходят медкомиссию их кто проведяет,уже я не говорю про качество продуктов

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии