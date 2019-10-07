Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

В ведомстве рассказали, как обезопасить себя от покупки некачественных продуктов с рук.

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности "домашних" продуктов и заготовок. Эксперты посоветовали не покупать товары в несанкционированных точках. Также у продавцов необходимо проверять документы на продукты и медкнижку. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Опасными продукты могут стать из-за нарушений рецептуры, производства и упаковки. При изготовлении в них могут попасть посторонние предметы и ингредиенты. Из-за этого продукт может быть заражен и привести к дизентерии, ботулизму и сальмонеллезу. Торговцы могут не соблюдать нормы гигиены и правила проведения дезинфекции.

На производствах технология изготовления отличается закрытым циклом производства, а упаковка гарантирует безопасную транспортировку и хранение.

Ранее Piter.tv писал о том, что сырые овощи могут навредить кишечнику.

Фото: Piter.tv

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