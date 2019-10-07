Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности "домашних" продуктов и заготовок. Эксперты посоветовали не покупать товары в несанкционированных точках. Также у продавцов необходимо проверять документы на продукты и медкнижку. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Опасными продукты могут стать из-за нарушений рецептуры, производства и упаковки. При изготовлении в них могут попасть посторонние предметы и ингредиенты. Из-за этого продукт может быть заражен и привести к дизентерии, ботулизму и сальмонеллезу. Торговцы могут не соблюдать нормы гигиены и правила проведения дезинфекции.
На производствах технология изготовления отличается закрытым циклом производства, а упаковка гарантирует безопасную транспортировку и хранение.
Ранее Piter.tv писал о том, что сырые овощи могут навредить кишечнику.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 1 )
Интересно,а вот на ***** роспотребнадзор был когда -нибудь??? не видел там такую антисаниторию?? где работают одни мигранты с азииовощи в такой грязи,мигранты проходят медкомиссию их кто проведяет,уже я не говорю про качество продуктов