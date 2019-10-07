Ученые: сырые овощи могут навредить кишечнику

Ученые доказали вред сырых овощей и пользу продуктов, подвергшейся термической обработке.

В Гарварде установили, что сырые овощи вредят кишечнику. Исследователи установили, что такие продукты способны уничтожать полезные бактерии, помогающие пищеварению и укреплению иммунитета. Результаты работы опубликованы в издании Nature Microbiology.

Тесты проводились на лабораторных крысах. Грызунам предложили сырое мясо и сладкий картофель. Остальные группы употребляли тоже самое, но в отварном, жареном и тушеном виде.

Выяснилось, что термически обработанные овощи позитивно влияют на микрофлору кишечника. Разница у животных, питающихся различным мясом, не замечена. В тоже время способ обработки овощей сильно сказался на микрофлоре крыс.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/СМОТРИШКА