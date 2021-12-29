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Проект первого экопарка в Петербурге будут разрабатывать заново
Сегодня, 17:17
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Проект первого экопарка в Петербурге будут разрабатывать заново

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Запланированного финансирования на проект не хватит.

Председатель комитета по благоустройство Василий Пониделко рассказал на пресс-конференции в "ТАСС" о судьбе экопарка, который собирались построить в Приморском районе. Работы планировали завершить в 2021 году, но договор с подрядчиком был расторгнут. Теперь будет разрабатываться новый проект. 

По словам Пониделко, вокруг парка сложилась "непростая ситуация". При проведении работ подрядчик нарушил требования документации. Как ранее писал Piter.TV, "ССУ-5" использовал песок, не являющийся дренирующим материалом. Заменять на другой материал компания не захотела. 

Подрядчик подал в суд на Центр комплексного благоустройства, так как Смольный решил разорвать с ним контракт. Пока что разбирательства ни к чему не привели. 

В то же время есть решение суда о том, что подрядчик может продолжать работы. В будущем на совещании с подрядчиком мы планируем обсудить вопрос разработки нового проекта парка исходя из нынешней ситуации, поскольку финансирования, которое сегодня выделено на реализацию проекта, не хватает.

Василий Пониделко.

Экопарк появится на пересечении Камышовой и Яхтенной улицы недалеко от Юнтоловского заказника. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: зеленая зона, экопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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