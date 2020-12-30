Арбитражный суд определит, кто будет достраивать экопарк в Приморском районе

Он должен появиться на пересечении улиц Камышовая и Яхтенная, рядом с Юнтоловским заказником

30 марта Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск "ССУ-5" к "Центру комплексного благоустройства" (ЦКБ) – подведомственной структуры Комитета по благоустройству. Компания требует признать недействительным решение чиновников о расторжении контракта на строительство экопарка в Приморском районе города. Об этом пишет "Фонтанка".

Экопарк должен появиться на пересечении улиц Камышовая и Яхтенная, рядом с Юнтоловским заказником. Предполагалось, что работы будут вестись на площади в 75 га и завершатся в 2021 году. "ССУ-5" уже потратила на строительство объекта почти 500 млн рублей. Финансирование было остановлено весной прошлого года.

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Фото: gov.spb.ru