На Заневском проспекте появится сквер для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

План обустройства сквера создавался вместе с методистами, врачами и социальными работниками.

В этом году в Красногвардейском районе планируют благоустроить территорию Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

Работы в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" будут проводиться у дома №27 по Заневскому проспекту.

Для воспитанников центра сделают поле для мини-гольфа, универсальную площадку для игр в футбол, баскетбол и площадку с тренажерами. Оборудование будут адаптировано для людей с ограниченными возможностями. План обустройства сквера создавался вместе с методистами, врачами и социальными работниками.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в шести районах Петербурга началась работа над инициативами проекта "Твой бюджет-2021".

Фото: gov.spb.ru