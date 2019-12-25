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На Заневском проспекте появится сквер для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Сегодня, 15:55
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На Заневском проспекте появится сквер для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

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План обустройства сквера создавался вместе с методистами, врачами и социальными работниками.

В этом году в Красногвардейском районе планируют благоустроить территорию Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

Работы в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" будут проводиться у дома №27 по Заневскому проспекту. 

Для воспитанников центра сделают поле для мини-гольфа, универсальную площадку для игр в футбол, баскетбол и площадку с тренажерами. Оборудование будут адаптировано для людей с ограниченными возможностями. План обустройства сквера создавался вместе с методистами, врачами и социальными работниками. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в шести районах Петербурга началась работа над инициативами проекта "Твой бюджет-2021". 

Фото: gov.spb.ru

 

Теги: благоустройство, люди с ограниченными возможностями, сквер, центр реабилитации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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