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В шести районах Петербурга началась работа над инициативами проекта "Твой бюджет-2021"
Сегодня, 15:40
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nadezhda_sib

В шести районах Петербурга началась работа над инициативами проекта "Твой бюджет-2021"

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В каждом из них районов-участников были выбраны 15 членов бюджетной комиссии и 15 резервистов.

По результатам жеребьевки 180 участников продолжат работу над своими инициативами в проекте "Твой бюджет - 2021". Сейчас начались заседания бюджетных комиссий. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба администрации города.

Значительное количество заявок связаны с образованием и досугом, обустройством спортивных и детских площадок, скверов, парков и зон отдыха. 

Участниками в этом году стали шесть районов города. В Петроградском районе петербуржцы предлагают реконструировать набережные, создать Центр ремесел, построить большую площадку для экстремальных видов спорта и создать общественное пространство. 

Во Фрунзенском районе заявки связаны с детскими садами, хоккейными площадками и катками. Есть предложение по озеленению территории около станции метро "Международная". 

Жители Колпино хотят креативное молодежное пространство, благоустройство детских садов и школьный стадион, создать автогородок для детей и школьный музей. 

На Васильевском острове предлагают сделать парк на набережной Малой Невы, благоустроить Яблоневый сад, а также установить фандоматы для раздельного сбора мусора. В Невском — сделать экозоны, разбить цветники в детских садах и сделать площадку для изучения правил дорожного движения. 

В Красногвардейском районе петербуржцев волнует благоустройство набережный, установка в парках современных детских площадок, обустройство зоны для выгула собак.

Всего было подано более 8 тыс. заявок. 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, инициативы, твой бюджет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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