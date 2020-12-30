На проект "Твой бюджет" в Петербурге подано более 8 тысяч заявок

Прием заявок завершен: участниками проекта в этом году станут шесть районов Петербурга.

За месяц, с 15 января, петербуржцы подали более 8 тысяч заявок на проект по улучшению городской среды "Твой бюджет". Об этом стало известно из сообщения на официальной странице проекта в соцсети.

В проекте будут участвовать шесть районов, за исключением Пушкинского, Красносельского, Калининского, Приморского, Кировского и Выборгского, поскольку эти районы побеждали в прошлом году. Районы-участники пройдут онлайн-жеребьевку после праздников в феврале. Члены комиссий проекта выберут победителя случайно. В марте начнется работа над инициативами.

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Фото: vk.com/tvbspb