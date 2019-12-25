Смольный расторгает контракт с подрядчиком на строительство экопарка в Юнтолово из-за претензий к песку

Первый в Петербурге экопарк должен был появиться к 2021-му году.

"Центр комплексного благоустройства" разорвал контракт с подрядчиком, который должен построить экопарк в Приморском районе. Организация с решением не согласна и грозиться обратиться в суд, сообщила "Фонтанка.ру".

По информации издания, Смольный выявил, что "ССУ-5" использовал песок, не являющийся дренирующим материалом. Из-за этого 425 тыс. кубометров надо заменить, но подрядчик не стал этого делать. Организация отрицает предъявленные обвинения и не хочет разрывать контракт в одностороннем порядке.

Напомним, проблемы с подрядчиком строительства экопарка на Камышовой улице происходят не в первый раз. Ранее с выбором победителя конкурса не было согласно антимонопольное ведомство. "ССУ-5" готова сделать парк за 900 млн, в то время как начальная цена контракта была установлена на уровне 1,19 млрд рублей.

Первый в Петербурге экопарк появится на пересечении Камышовой и Яхтенной улицы. На границе с ним будет находиться Юнтоловский заказник. Большую часть территории займет природный лесопарк. Подрядчик максимально сохранит естественный ландшафт, но при этом парк будет оборудован всем необходимым для комфортного отдыха петербуржцев. Работы должны были завершить к 2021-му году.

Фото: gov.spb.ru