В 2021 году в Петербурге появится первый экопарк

Зеленая зона расположится в Приморском районе.

К 2021 году в Приморском районе планируют построить первый экопарк в городе. Сейчас завершается конкурс по его созданию. Об этом 17-го июня сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

Парковая зона появится на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц. В течение 2017-2018 гг. на территории парка велись подготовительные работы.

Территория будет сочетать лесопарковую зону и парковую зону. Это значит, что подрядчик максимально сохранит естественный ландшафт, но при этом парк оборудуют всем необходимым для комфортного отдыха жителей самого разного возраста. Лесопарковая зона займет 54 из 75 га.

Начать активные работы планируют в августе этого года.

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Фото: gov.spb.ru