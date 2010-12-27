В ДТП у Гладышевского заказника погиб лось

Состояние водителя неизвестно.

В результате ДТП днем 17-го июня погиб лось. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобиль Ford Kygo сбил насмерть животное у Гладышевского заказника. Автомобиль также серьезно пострадал. О состоянии водителя не сообщается.

Напомним, что в соответствии с законом за сбитое дикое животное водитель должен заплатить штраф государству. ДТП с участием лося оценивается около 80 000 рублей. При этом комментаторы отмечают, что такое происшествие совсем не выгодно для водителя, и чаще всего животные сами выбегают на дорогу.

Ранее Piter.TV сообщил, что сотрудница МВД из Хабаровска была в нетрезвом виде и устроила ДТП.

Фото: vk.com/spb_today