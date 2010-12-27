В Хабаровске пьяная женщина полицейский устроила ДТП с пострадавшими

Женщину, виновницу пьяного ДТП, уволили из МВД.

ДТП в центре Хабаровска, которое произошло накануне утром, 16 июня, получило широкую огласку.

Сообщается, что авария произошла ранним утром в воскресенье на улице Карла Маркса. 28-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречку, где допустила лобовое столкновение. Водитель и пассажир второй иномарки получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказали срочную медпомощь и отпустили домой для амбулаторного лечения.

Как выяснилось позднее, женщина за рулем с 4-летним стажем вождения была в нетрезвом виде. Она работала в органах МВД. Как стало сейчас известно, женщину уже уволили.

Фото: УИГБДД по Хабаровскому краю