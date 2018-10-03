Безымянные скверы и сады Петербурга получили названия

В городе теперь есть Сад Прометей, сквер имени Виктора Набутова и сквер Полярных Конвоев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, согласно которому 31 парк и сквер получили наименования. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Ранее столько объектов зеленых насаждений были безымянными.

Ряд зеленых площадок назвали в честь выдающихся личностей, некоторые получили обобщенные названия. Среди первых теперь есть сквер футболиста и комментатора Виктора Набутова (на пересечении Кемской и Динамовской улиц), сквер петербургского писателя Александра Володина (в устье реки Смоленки), сквер художника Владимира Конашевича (на проспекте Просвещения между улицами Кустодиева и Руднева), а также сквер имени основоположника трамвайного движения в городе Федора Пироцкого (на пересечении Кирочной и Новгородской улицы и Дегтярного переулка).

Безымянный сад на Литейном проспекте стал Итальянским, его коллега между улице Демьяна Бедного и Ольги Форш – Садом Прометеем. На углу улицы Седова и Большого Смоленского проспекта теперь есть сквер Полярных Конвоев, на между домами №64 и 66 по улице Савушкина – сквер Военных Летчиков.

Ранее сообщалось, что на строительство нового сквера на Васильевском острове могут выделить 7,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV