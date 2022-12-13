Сады и парки Петербурга закрыли на просушку

В Петербурге начали закрывать сады и парки на весеннюю просушку. Посетителей временно не пускают в сад Девятого Января, в Пушкине – парк Мариенталь, а также Детский, Отдельный и Буферный парки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.
Кроме того, петербуржцы не смогут прогуляться по Московскому парку Победы. В список "запретных зон" вошли сад Сан-Галли, сад Василеостровец, Юсуповский, Лопухинский, Никольский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, парк Екатерингоф.
Парки закрывают, чтобы после обильного таяния снега восстановились газоны и дорожки. Почва сильно переувлажнена из-за перепадов температур. Просушка обычно длится около месяца.
Всего планируется ограничить на вход 104 объекта. Скверы будут открывать в зависимости от скорости восстановления почвы.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 22 марта ночью местами похолодает до -9 градусов.
Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству
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