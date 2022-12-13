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Сады и парки Петербурга закрыли на просушку
Сегодня, 18:44
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Сады и парки Петербурга закрыли на просушку

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На эту меру пошли, чтобы после обильного таяния снега восстановились газоны и дорожки.

В Петербурге начали закрывать сады и парки на весеннюю просушку. Посетителей временно не пускают в сад Девятого Января, в Пушкине – парк Мариенталь, а также Детский, Отдельный и Буферный парки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Кроме того, петербуржцы не смогут прогуляться по Московскому парку Победы. В список "запретных зон" вошли сад Сан-Галли, сад Василеостровец, Юсуповский, Лопухинский, Никольский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, парк Екатерингоф.

Парки закрывают, чтобы после обильного таяния снега восстановились газоны и дорожки. Почва сильно переувлажнена из-за перепадов температур. Просушка обычно длится около месяца.

Всего планируется ограничить на вход 104 объекта. Скверы будут открывать в зависимости от скорости восстановления почвы.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 22 марта ночью местами похолодает до -9 градусов.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству

Теги: весенняя просушка, паводки, половодье, сады и парки петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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gavilar laighma
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