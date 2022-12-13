В Ленобласти 22 марта ночью местами похолодает до -9 градусов

Днём +2...+7 градусов.

В Ленинградской области в середине недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 22 марта ожидается без существенных осадков, днём в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью западный, юго-западный 3-8 м/с, днем юго-западный, южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, местами до -9, днём +2...+7 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv