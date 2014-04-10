Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"

Разработчики улучшили беспилотник-перехватчик "Волк-18".

Завершились испытания первого в России модернизированного автономного дрона-охотника "Волк-18". Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей". Специалист уточнил, что новая версия беспилотника позволит сначала находить, а после таранить или сбивать мишень.

Летные испытания модернизированной версии "Волка-18", включавшие реальное поражение дронов-мишений, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году заявление концерна "Алмаз-Антей"

Источник агентства объяснил, что обновленный "Волк" имеет улучшенную оптико-локационную систему, которая обеспечивает аппарату повышенную дальность обнаружения воздушных объектов противника. Также разработчики усилили систему управления. Теперь она позволяет дрону находиться в полностью автоматическом режиме.

Концерн "Алмаз-Антей" продал три объекта в Петербурге.

Фото: Pixabay.com

