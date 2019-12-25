"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной комплект С-400

Концерн выполнил обязательства перед ведомством на 2020 год.

Концерн "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России очередной комплект С-400. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Чиновники уточнили, что в 2020 году данный комплект зенитных ракетных систем "Триумф" станет последним, переданным армии. Ранее три комплекса были направлены на вооружение в марте, августе и сентябре.

Контрактные обязательства концерна перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 "Триумф" выполнены в полном объеме и досрочно. В целом, досрочное исполнение нами большинства обязательств в рамках государственного оборонного заказа уже стало хорошей традицией Ян Новиков, гендиректор концерна "Алмаз-Антей"

Эксперт рассказала, что перед передачей Минобороны России техника обычно выводится на полигон для испытательных стрельб. Очередной комплекс не стал исключением. С-400 успешно сбил ракеты-цели в рамках "противовоздушного боя". В концерне не уточнили, где именно будет размещен очередной "Триумф".

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Фото: Минобороны России