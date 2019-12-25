"Алмаз-Антей" продемонстрировал комплекс на форуме "Армия-2020".

В России разработали новую зенитно-ракетную систему "Абакан". Об этом сообщили представители "Алмаз-Антей". Концерн продемонстрировал на военно-техническом форуме "Армия-2020" пусковую установку 51П6Е2 из состава перспективного комплекса противоракетной обороны.

Комплекс не является стратегическим. Пусковая установка предназначена для борьбы с баллистическими целями пресс-служба "Алмаз-Антей"

Напомним, что "Абакан" способен сбивать тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты. Представленный на форуме образец служит для транспортировки, подготовки, запуска и управления полетом одной или двух 9М82МДЭ. Перехватчики сбивают малозаметные цели на высоте 25 и дальности 30 километров. Обе ракеты могут наводиться на одну цель. При этом интервал между запусками составляет две секунды, а время развертывания оружия для боевого применения - шесть минут.

"Абакан" способен функционировать самостоятельно или интегрироваться с другими зенитными системами.

"Алмаз-Антей" впервые представит ЗРС "Антей-4000".