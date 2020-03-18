"Алмаз-Антей" начнет выпуск новых полноприводных грузовиков БАЗ в Петербурге

Первые экземпляры планируют передать заказчикам уже в текущем году.

До конца ноября 2025 года в Северной столице стартует производство полноприводных грузовых автомобилей марки БАЗ, сообщает "Деловой Петербург". Производство организовано концерном "Алмаз-Антей" на площадях бывшего предприятия Scania и MAN в Шушарах. Первые экземпляры планируют передать заказчикам уже в текущем году.

Инвестиции в реализацию проекта составили 6,5 млрд рублей, привлечённых через займ в банке ПСБ. Завод выпустит серию самосвалов, тягачей и платформ грузоподъемностью от 14 до 40 тонн, адаптированных для эксплуатации в суровых условиях. Разработчиком конструкций выступил инжиниринговый центр Обуховского завода.

Производственные мощности позволят выпускать до 2 тысяч машин ежегодно, но в ближайшие планы входит выпуск около 600 единиц в 2026 году. Окончательные итоги производства зависят от надежности поставок компонентов. Параллельно формируется дилерская сеть из 39 центров продаж по всей России. Реализация проекта обеспечена специальным инвестиционным контрактом, дающим преимущества в налогообложении и льготные условия участия в государственных тендерах.

История участка начинается с закрытия производства в 2022 году, после чего права перешли к дилерской сети "Ман Трак Челны". С февраля 2024-го комплекс передан в аренду компании "Романов".

Эксперты оценивают перспективы нового бренда положительно: российские покупатели ежегодно приобретают от 5 до 10 тысяч полноприводных тяжеловозов, составляющих примерно 5–10% общего рынка тяжелой грузовой техники. Основным конкурентом станет отечественный Камаз, УРАЛ, белорусский МАЗ и китайские производители.

Предположительно, новая техника будет стоить от 7 до 13 млн рублей, причем продвинутые модели типа мощных тягачей могут достигать цены 16 млн рублей и выше. Основные клиенты ожидаются из отраслей нефтедобычи, лесозаготовительной промышленности и строительства.

Первым гражданским автомобилем, выпущенным концерном "Алмаз-Антей", стал грузовик БАЗ-S36A11, дебютировавший весной 2023 года. Машина обладает массой 35,7 тонны, способна перевезти до 22,1 тонны груза и оборудована мотором мощностью 422 лошадиные силы. Ранее "Алмаз-Антей" изучал возможности размещения производства на иных площадках, но выбор пал на площадку в Петербурге.

Фото: сайт БАЗ