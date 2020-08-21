"Алмаз-Антей" впервые представит ЗРС "Антей-4000"

Комплекс будет продемонстрирован на форуме "Армия-2020".

"Алмаз-Антей" впервые представит зенитную ракетную систему "Антей-4000". Комплекс презентуют представители компании-разработчика на форуме "Армия-2020". Об этом специалисты рассказали в интервью для "РИА Новостей".

На площадке перед павильоном "В" будут размещены пусковая установка 9А83М-2Е и пуско-заряжающая установка 9А84М-1Е, а также зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ и 9М82МЭ сообщение "Алмаз-Антей"

Также эксперты продемонстрируют пусковую установку 51П6Е2 перспективного комплекса нестратегической противоракетной обороны. Она будет ликвидировать баллистические ракеты противника. и другие средства аэродинамического воздушного нападения.

Напомним, что ЗРС "Антей-4000" - является экспортным вариантом С-300В4. Это высокомобильный комплекс ПВО.

С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.

Видео: Youtube/Минобороны России